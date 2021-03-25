Нарушено водоподаването на Индустриална зона - гр.Сливен

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 25.03.2021г.(Четвъртък) поради авария е възможно нарушаване на водоподаването на Индустриална зона - гр.Сливен - до отстраняването на аварията

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.