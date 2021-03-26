Прекъсване на водоподаването в с.Тополчане

ВиК-Сливен преди 46 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 17

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 26.03.2021г.(петък) до 16:30ч.поради авария е прекъснато водоподаването на с.Тополчане.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.