Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Днес 10.04 /събота/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в кв.Речица от 09.00ч. до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.