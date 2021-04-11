Прекъсване на водоподаването на кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Днес 11.04 /неделя/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в кв.Речица от 09:30ч. до 17:00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.