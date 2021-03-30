Прекъсване на водоподаването в кв„ Надежда„

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 30.03.2021г.от 09.00 ч до 17.30ч. поради авария главен водопровод

ще бъде прекъснато водоподаването на кв„Надежда„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.