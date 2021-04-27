Ние сме грамотни

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 28 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 12

Учениците от 1. "г" клас с гордост заявиха: Ние вече сме грамотни!

Малките първокласници представиха пред своите гости стихчета, песни и танци.

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