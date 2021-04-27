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Ние сме грамотни

27 април 2021 17:32, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 28 минути, брой четения: 12
Ние сме грамотни

Учениците от 1. "г" клас с гордост заявиха: Ние вече сме грамотни!

Малките първокласници представиха пред своите гости стихчета, песни и танци.

 

 

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Ние сме грамотниНие сме грамотниНие сме грамотниНие сме грамотниНие сме грамотниНие сме грамотниНие сме грамотниНие сме грамотни
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