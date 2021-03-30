Болницата организира зелен коридор за ваксинации на 1 април

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 3 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 3

На 1 април МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен организира зелен коридор за ваксинации, с ваксина Астра Зенека. Не е необходимо предварително записване. Кабинетът за ваксинации се намира в медицински център "Миркович". Кабинетът ще работи от 12.30 ч. до 16 ч.