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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Болницата организира зелен коридор за ваксинации на 1 април

30 март 2021 09:14, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 3
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На 1 април МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен организира зелен коридор за ваксинации, с ваксина Астра Зенека. Не е необходимо предварително записване. Кабинетът за ваксинации се намира в медицински център "Миркович". Кабинетът ще работи от 12.30 ч. до 16 ч.

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