ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА СИК С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

НОВО ОБУЧЕНИЕ НА СИК ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите парламентарни избори, Сиела Норма и РИК 21 Сливен Ви предлага възможност за он-лайн обучение, като за целта публикуваме:

Линк към обучителната он-лайн среща за утре-31.03 /сряда/

Началото на срещата е в 18:00 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Линк към обучителната он-лайн среща за четвъртък-01.04.

Началото на срещата е в 18:00 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Инструкция за вход към обучителната среща в приложения файл: „Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс“.

Инструкция за попълване на теста след обучението в приложения файл: „Инструкция за попълване на теста“.

/Тестът е предназначен за представителите на СИК. Състои се от 20 въпроса. За успешното преминаване на теста са необходими над 90% (18 точки). Тестът може да се попълва многократно до постигане на необходимия минимум./

Файлове