Синята зона в Сливен ще бъде възстановена на 12 април

Община Сливен преди 28 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 18

Синята зона в Сливен ще бъде възстановена на 12 април - понеделник, съобщиха от Общинското предприятие „Градска мобилност“. До тогава са продължени някои от мерките, въведени от Министерството на здравеопазването.