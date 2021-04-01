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Уважаеми родители и ученици,

01 април 2021 13:30, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 41

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че в периода 1.04.-2.04.2021 учениците от 8 до 12 клас включително ще се обучават в електронна среда.

Обучението ще се извършва съгласно седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година.

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