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ГЕРБ-Сливен с жалба до РИК заради забрана да се дават инструкции за машинно гласуване
Излъчване: ПП "ГЕРБ"-Сливен преди 9 минути, брой четения: 5
ГЕРБ-Сливен подаде жалба до РИК-Сливен заради забрана да се дават инструкции за машинно гласуване. „В щаба на ПП ГЕРБ постъпи сигнал, че представител ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в СИК 75 в ПГИ „Проф. Д-р Димитър Табаков“ в гр. Сливен не позволява на членовете на СИК 75 да дават инструкции за машинно гласуване. Предвид горното, Ви моля, да предприемете всички необходими мерки за преустановяване на нарушението на Изборния кодекс“, се казва в жалбата.