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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изборният ден приключи

04 април 2021 20:44, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 65

Изборният ден в област Сливен приключи нормално. Няма данни за секции, в които гласуването да е продължило след 20 часа.

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