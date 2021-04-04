Изборният ден приключи

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 65 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 65

Изборният ден в област Сливен приключи нормално. Няма данни за секции, в които гласуването да е продължило след 20 часа.