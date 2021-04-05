Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Клуцохор"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.04.2021г.(Понеделник)от 09.30.ч до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. „Клуцохор„/района на ул„Харкан„/.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.