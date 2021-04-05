Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Клуцохор"

ВиК-Сливен преди 17 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.04.2021г.(Понеделник)от 10.00.ч до 12:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. „Клуцохор„/района на блокова част ,запад/.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.