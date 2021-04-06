Епидемична обстановка през последното денонощие

Област Сливен преди 24 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 16

Към 6 април са хоспитализирани 243 пациенти с COVID-19 в област Сливен. 1 071 болни са под домашна карантина и провеждат лечението си под наблюдението на личните лекари, съобщиха от Областния кризисен щаб.

64 души от общия брой болни са диагностицирани през последното денонощие. Запазва се тенденцията за разпространение на вируса в семейни огнища.

Излекувани са 59 жители на областта.

За съжаление, през изминалото денонощие починаха шестима пациенти с COVID-19 и придружаващи заболявания на възраст 89, 88, 85, 73 и двама на 65 години. Областният щаб изказва съболезнования на семействата и близките.