Нарушено водоподаване в с.Струпец и с.Селеминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 18 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 18

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 05.04.2021г.(Понеделник) до 16:30ч. поради профилактика на електропреносната мрежа oт EVN ,ще бъде нарушено водоподаването в с.Струпец и с.Селеминово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.