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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в с.Струпец и с.Селеминово

05 април 2021 10:47, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 18

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 05.04.2021г.(Понеделник) до 16:30ч. поради профилактика на електропреносната мрежа oт EVN ,ще бъде нарушено водоподаването в с.Струпец и с.Селеминово.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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