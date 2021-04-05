Прекъсване на водоподаване на Сливенски минерални бани.

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители че поради авария от днес 05.04.2021г.(Понеделник от 19.00 ч. до 14.00.ч на 06.04.2021г. (Вторник ,ще бъде прекъснато водоподаването на Сливенски минерални бани .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.