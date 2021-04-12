Прекъсване на водоподаването в част от кв.Ново село

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.03.2021г.(понеделник) до 16:00 е прекъснато водоподаването в района на бул."Панайот Хитов" и ул."Братя Шкорпил".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.