ПРОЛЕТ В ПП "СИНИТЕ КАМЪНИ"

СУ "Й. Йовков" (X) преди 35 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 6

Четвъртокласникът Валери Георгиев Тодоров от СУ "Йордан Йовков" - Сливен завоюва първо място в конкурса за ученическо творчество, организиран от ДПП "Сините камъни" на тема "Пролет в Природен парк "Сините камъни"в категория "Рисунка", по повод Седмица на гората 2021 г.

Браво, Валери!

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