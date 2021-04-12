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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПРОЛЕТ В ПП "СИНИТЕ КАМЪНИ"

12 април 2021 18:36, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 35 минути, брой четения: 6
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Четвъртокласникът Валери Георгиев Тодоров от СУ "Йордан Йовков" - Сливен завоюва първо място в конкурса за ученическо творчество, организиран от ДПП "Сините камъни" на тема "Пролет в Природен парк "Сините камъни"в категория "Рисунка", по повод Седмица на гората 2021 г.

Браво, Валери!

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