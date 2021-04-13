Прекъсване на водоподаването в част от кв.Ново село

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 13.04.2021г.(Вторник) до 15:00 е прекъснато водоподаването в района на бул."Панайот Хитов" и ул."Братя Шкорпил".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.