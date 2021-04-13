Прекъсване водоподаването на част от кв.Клуцохор

ВиК-Сливен преди 37 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 13.04.2021г.(Вторник)от 09.00.ч до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. „Клуцохор в района на бул„Тракия„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.