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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за ст.експерт в дирекция АКРРДС

13 април 2021 07:25, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 30

Във връзка с процедурата за определяне на подходящ кандидат за длъжността Старши експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" /АКРРДС/ публикуваме списъците с допуснати, недопуснати кандидати и нормативната база за подготовка при втори етап на конкурса.

Файлове

Списък на допуснати до конкурс кандидати [254KB]

Portable Document Format File

Списък на недопуснатите кандидати [349KB]

Portable Document Format File

Списък Нормативни актове за подготовка [183KB]

Portable Document Format File

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