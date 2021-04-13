Списъци с допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за ст.експерт в дирекция АКРРДС

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Във връзка с процедурата за определяне на подходящ кандидат за длъжността Старши експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" /АКРРДС/ публикуваме списъците с допуснати, недопуснати кандидати и нормативната база за подготовка при втори етап на конкурса.

Файлове

Списък на допуснати до конкурс кандидати [254KB] Portable Document Format File

Списък на недопуснатите кандидати [349KB] Portable Document Format File