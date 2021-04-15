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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Анализ на потреблението през месец март 2021 г. на клиенти на „Топлофикация-Сливен” ЕАД

15 април 2021 08:46, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32
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