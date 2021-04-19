Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

С ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ

19 април 2021 18:14, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 18
Снимка 1

В очакване на най-хубавия и шарен християнски празник - Цветница, учениците от 1А и 1Б клас при СУ "Йордан Йовков" - Сливен, изработиха пролетни апликации от живи цветя. С пожелание за здраве, цветни емоции и надежда за благополучие на всички.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6Снимка 7Снимка 8Снимка 9Снимка 10Снимка 11Снимка 12Снимка 13Снимка 14Снимка 15Снимка 16Снимка 17
« предишнаследваща »


 