С ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 18 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 18

В очакване на най-хубавия и шарен християнски празник - Цветница, учениците от 1А и 1Б клас при СУ "Йордан Йовков" - Сливен, изработиха пролетни апликации от живи цветя. С пожелание за здраве, цветни емоции и надежда за благополучие на всички.

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