Прекъсване водоподаването в района на ул. "Ален мак" и крепост "Туида"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 20.04.2021г.(вторник) до 13:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. "Ален мак" и крепост "Туида".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.