Прекъсване на водоподаването с. Струпец

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Днес 21.04 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Струпец до 16.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.