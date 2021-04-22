Прекъсване на водоподаването на с. Бяла

ВиК-Сливен преди 8 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 5

Днес 22.04 /Четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването на с. Бяла до 16:30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.