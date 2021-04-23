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СЪОБЩЕНИЕ

23 април 2021 12:57, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 28 минути, брой четения: 15
12 ОУ

Уважаеми петокласници,

Напомняме Ви, че от 26.04.2021 г. /понеделник/ се възобновяват присъствените учебни занятия.

Учениците от VI и VII клас ще се обучават в електронна среда от разстояние в платформата Microsoft Teams.

Графиците за провеждане на часовете остават непроменени.

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