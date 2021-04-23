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23 АПРИЛ - СВЕТОВЕН ДЕН НА КНИГАТА И АВТОРСКОТО ПРАВО

23 април 2021 13:46, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 36
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Учениците от 2 ,,А" и 2 ,,Б" клас отбелязаха Световния ден на книгата, като поканиха госпожа Кънева- Директор на СУ,, Йордан Йовков" и госпожа Кикьова- заместник- директор на училището да им прочетат откъси от любими детски приказки. Заедно с тях се пренесоха във вълшебния свят на книгите.

По време на тази среща малките читатели показаха нестихващата си любов към словото.

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