23 АПРИЛ - СВЕТОВЕН ДЕН НА КНИГАТА И АВТОРСКОТО ПРАВО

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Учениците от 2 ,,А" и 2 ,,Б" клас отбелязаха Световния ден на книгата, като поканиха госпожа Кънева- Директор на СУ,, Йордан Йовков" и госпожа Кикьова- заместник- директор на училището да им прочетат откъси от любими детски приказки. Заедно с тях се пренесоха във вълшебния свят на книгите.

По време на тази среща малките читатели показаха нестихващата си любов към словото.

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