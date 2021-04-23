Прекъсване на водоподаването в с. Червенаково и с. Близнец

ВиК-Сливен преди 44 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на захранващ водопровод от 14:00ч.на 23.04.2021.(петък) до 14.00ч. на 24.04.2021г.(събота) ще бъде прекъснато водоподаването на с. Червенаково и с. Близнец.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.