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Пъстро Великденско вълшебство в ДГ "Детски рай"
На 22 и 23.04.2021 година в двора на ДГ "Детски рай" се проведе Великденски базар. Всяка група бе подредила своя маса, на която бяха изложени направени от децата, родителите и учителите великденски декорации, картички, картини, красиви зайчета, свещи и яйца.
Родители и деца от всички групи се включиха с огромен ентусиазъм в подготовката за базара и подреждането на масата. В рамките на два часа двора на детската градина се изпълни с хора, които с интерес разглеждаха и си купуваха от щандовете пъстри, красиви великденски артикули.
Събраните средства ще бъдат използвани за изграждането на външна ограда във всяка една от сградите на детската градина.
Благодарим на всички родители, които откликнаха на инициативата и се включиха във Великденския ни базар!