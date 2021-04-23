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Пъстро Великденско вълшебство в ДГ "Детски рай"

23 април 2021 19:37, Ирена Митева (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 18
Пъстър Великденски базар

На 22 и 23.04.2021 година в двора на ДГ "Детски рай" се проведе Великденски базар. Всяка група бе подредила своя маса, на която бяха изложени направени от децата, родителите и учителите великденски декорации, картички, картини, красиви зайчета, свещи и яйца.

Родители и деца от всички групи се включиха с огромен ентусиазъм в подготовката за базара и подреждането на масата. В рамките на два часа двора на детската градина се изпълни с хора, които с интерес разглеждаха и си купуваха от щандовете пъстри, красиви великденски артикули.

Събраните средства ще бъдат използвани за изграждането на външна ограда във всяка една от сградите на детската градина.

Благодарим на всички родители, които откликнаха на инициативата и се включиха във Великденския ни базар!

 

Снимки

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