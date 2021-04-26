Репортаж от малките журналисти по повод празника на училището

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 13 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 12

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/3949425498477436

Учениците от групата по интереси "Журналист" и г-жа Гергана Султанова направиха репортаж за вас. В него ще видите интервю с г-жа Величка Христова и анкета сред учениците.

Приятно гледане!