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Репортаж от малките журналисти по повод празника на училището

26 април 2021 15:54, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 13 минути, брой четения: 12

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/3949425498477436

 

Учениците от групата по интереси "Журналист" и г-жа Гергана Султанова направиха репортаж за вас. В него ще видите интервю с г-жа Величка Христова и анкета сред учениците.

Приятно гледане!

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