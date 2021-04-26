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Почит към Елисавета Багряна

26 април 2021 19:11, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 19

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/221362059752468

 

Учениците от целодневна организация на учебния ден от 3. "б, в" клас и г-жа Христина Раднева Ви поздравяват по случай празника на училището ни!

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