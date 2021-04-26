Почит към Елисавета Багряна

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/221362059752468

Учениците от целодневна организация на учебния ден от 3. "б, в" клас и г-жа Христина Раднева Ви поздравяват по случай празника на училището ни!