Народните борби в Желю войвода на 6 май няма да се проведат и тази година

Община Сливен преди 17 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 9

Традиционните народни борби в село Желю войвода на 6 май няма да се проведат и тази година, съобщи кметът на селото Стоян Генов. Причината е продължаващата висока заболеваемост от Covid-19. При промяна в ситуацията и подходящи условия проявата може да се проведе на по-късен етап, за което обществеността ще бъде уведомена.