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Поздрав от първокласниците

28 април 2021 11:58, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 14 минути, брой четения: 7

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/955473615274368

 

Първокласниците от ОУ "Елисавета Багряна" и техните учители сърдечно Ви поздравяват по случай патронния празник на своето училище!

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