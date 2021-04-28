Поздрав от първокласниците

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 14 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 7

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/955473615274368

Първокласниците от ОУ "Елисавета Багряна" и техните учители сърдечно Ви поздравяват по случай патронния празник на своето училище!