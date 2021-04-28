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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Няма починали с COVID-19 през последното денонощие

28 април 2021 12:04, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 8 минути, брой четения: 8
covid

През изминалото денонощие в област Сливен няма починали пациенти с COVID-19, съобщиха от Областния кризисен щаб. Излекувани са 62-ма души. Заболяемостта е същата, като в предходното денонощие – 33 новодиагностицирани лица.

 

Към момента активните случаи на COVID-19 са 663, като 495 от тях са в най-голямата община – Сливенската. В община Нова Загора болните са 102-ма. Останалите, почти по равен брой, са в общините Котел и Твърдица. Под карантина са 1 031 лица.

 

На 27 април са имунизирани 437 души, по данни на РЗИ. Общият брой на имунизираните в областта вече е 13 982-ма души, като 3 029 са получили и втора игла.

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