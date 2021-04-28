Прекъсване водоподаването в района на ул."г-н Скобелев" и ул."1-ви Май"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 28.04.2021г.(сряда) до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."г-н Скобелев" и ул."1-ви Май".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.