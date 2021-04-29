Крепост „Туида“ с празнично работно време

Община Сливен преди 29 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 16

По случай Великденските празници, Късноантична и средновековна крепост „Туида“ ще бъде отворена за посетители през всички почивни дни - 30 април, 1, 2, 3, 4, и 6 май.

От 1 май до 31 октомври, обектът преминава към лятно работно време, както следва: понеделник – неделя, от 9 до 20 часа.