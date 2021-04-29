Прекъсване водоподаването на кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Четвъртък) 29.04.2021г. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.