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Сливен. Новини от източника. Последни новини
О Б Я ВА от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД
О Б Я ВА
от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД
със седалище и адрес на управление гр. Сливен - 8800, ул. “6-ти Септември “№ 27, представлявано от управителя инж. Севдалин Рашев
телефон: 044/62 34 65, факс: 044/62 34 13, e-mail: viksliven@viksliven.com
На основание чл. 4 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)
У В Е Д О М Я В А М Е
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за “ Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ – Сливен на агломерация Сливен”, съгласно „Приложение № 2“.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Сливен или в РИОСВ – Стара Загора.
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