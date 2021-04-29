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ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА

29 април 2021 15:36, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 23
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Учениците от СУ "Йордан Йовков" - Сливен взеха активно участие в организираните великденски работилници. Изработените творби са изложени във фоайето на училището.

Светли великденски празници!

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