ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

Учениците от СУ "Йордан Йовков" - Сливен взеха активно участие в организираните великденски работилници. Изработените творби са изложени във фоайето на училището.

Светли великденски празници!

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