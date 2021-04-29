Поздрав от четвъртокласниците

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 16 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 16

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/2559612494345625

Изключително талантливи са нашите четвъртокласници!

Представяме на Вашето внимание рецитал с авторски стихотворения на тема "Моето училище"!