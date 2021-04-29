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В Дните на Багряна второкласниците се включиха с разнообразни инициативи

29 април 2021 17:56, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 49 минути, брой четения: 15
Дни на Багряна

В чест на патрона на ОУ "Елисавета Багряна" второкласниците се включиха в редица инициативи. Те засадиха в двора училището липи и иглолистни дръвчета. Изработиха транспаранти по детски творби на поетесата с илюстрации към преписани красиво стихотворения. Запознаха се с моменти от живота и творчеството на Багряна и прочетоха щафетно любими нейни стихчета. С ентусиазъм участваха в аранжирането на табло, отразяващо личността и таланта ѝ.

Снимки

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