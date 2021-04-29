Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Опознаваме родния край

29 април 2021 18:57, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 18
Опознаваме родния край

Днес малките ученици от 1.б клас посетиха крепостта "Туида".

 

 

 

Снимки

Опознаваме родния крайОпознаваме родния крайОпознаваме родния крайОпознаваме родния крайОпознаваме родния крайОпознаваме родния крайОпознаваме родния край
« предишнаследваща »


 