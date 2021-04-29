Рецитал на първокласници

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 17 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 17

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/449943796304949

Представяме Ви стихотворението "На пързалката" на Елисавета Багряна" в изпълнение на Валери Сяров, Елия, Кристиано, Никол и Тони от 1.б клас.