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Рецитал на първокласници

29 април 2021 19:04, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 17

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/449943796304949

 

Представяме Ви стихотворението "На пързалката" на Елисавета Багряна" в изпълнение на Валери Сяров, Елия, Кристиано, Никол и Тони от 1.б клас.

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