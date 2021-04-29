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Поздрав от първи клас

29 април 2021 19:08, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 19

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/369158874421328

 

Поздрав от първокласниците и г-жа Таня Иванова по повод "Дните на Багряна"!

Ще видите Стелияна Петрова от 1. "б" клас и Петър Колев от 1. "г" клас.

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