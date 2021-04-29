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Растем с произведенията на Багряна

29 април 2021 19:52, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 24 минути, брой четения: 5
Дни на Багряна

Първокласниците от ОУ „Елисавета Багряна“ с желание се включиха в инициативите, посветени на патронния празник на училището. Проведен бе конкурс за краснопис по стихове на любимата поетеса и отличените участници бяха наградени с грамоти. Подредена беше красива изложба. В часовете по четене „Растем с произведенията на Багряна“ първокласниците се докоснаха до нейното творчество като четоха и рецитираха нейни произведения.

Снимки

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