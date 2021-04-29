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Празнично хоро

29 април 2021 20:04, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 12 минути, брой четения: 5
Празнично хоро

Празнично хоро се състоя в двора на ОУ "Елисавета Багряна". С него завършиха тържествата по случай патронния празник на училището.

Благодарим ви, ученици, за прекрасното изпълнение!

 

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