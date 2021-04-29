Благодарим ви, че сме заедно!

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ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 6 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 3

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/299372848335293

22 паралелки, за които обучението е присъствено, се включиха в празнично хоро. Инициативата беше кулминацията на тържествата по случай празника на ОУ "Елисавета Багряна".

Вълнението беше неописуемо.

Благодарим на всички наши ученици, които носят българския фолклор в сърцето си!