Прекъсване на водоподаването в с. Шивачево.

ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на захранващ водопровод от 14:00ч.на 01.05.2021.(Събота) до 12.00ч. на 02.05.2021г.(Неделя) ще бъде прекъснато водоподаването на с. Шивачево.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.